Банк Англии помог росту британской экономики в 2024 году

По итогам 4 квартала 2024 года ВВП Великобритании, согласно первой оценке, вырос на 1,4% в годовом выражении, что превысило темпы роста показателя в годовом выражении в 3 квартале, составившие 0,9%, и прогноз консенсуса аналитиков, ожидавших роста в указанном квартале только на 1,1% год-к-году.