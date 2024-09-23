В Самарской области участковые уполномоченные полиции пресекли факт фиктивной регистрации иностранных граждан

По данным полицейских, местная жительница 1991 года рождения с февраля по август текущего года незаконно поставила на миграционный учет 148 иностранных граждан по месту проживания в квартире многоэтажного дома, в дальнейшем не собираясь предоставлять им жилое помещение для проживания.