В Самарской области участковые уполномоченные полиции пресекли факт фиктивной регистрации иностранных граждан

По данным полицейских, местная жительница 1991 года рождения с февраля по август текущего года незаконно поставила на миграционный учет 148 иностранных граждан по месту проживания в квартире многоэтажного дома, в дальнейшем не собираясь предоставлять им жилое помещение для проживания.
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