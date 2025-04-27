Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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На Камчатке автоугонщик выстрелил в полицейских при попытке его догнать

На Камчатке автоугонщик выстрелил в полицейских при попытке его догнать

На Камчатке мужчина угнал машину и попытался на ней скрыться от полиции. Об этом рассказали в УМВД России по региону.

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