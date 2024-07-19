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Тель-Авив перешел в режим повышенной готовности после ночного удара БПЛА

Тель-Авив перешел в режим повышенной готовности после ночного удара БПЛА

Тель-Авив перешел в режим повышенной готовности после ночного удара беспилотного летательного аппарата (БПЛА), в результате которого погиб один человек и несколько пострадали, сообщил мэр города Рон Хульдаи.

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