Тель-Авив перешел в режим повышенной готовности после ночного удара БПЛА

Тель-Авив перешел в режим повышенной готовности после ночного удара беспилотного летательного аппарата (БПЛА), в результате которого погиб один человек и несколько пострадали, сообщил мэр города Рон Хульдаи.
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