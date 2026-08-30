📊 Симферополь лидирует по числу обращений за микрокредитами на бизнес в Крыму Симферополь, Симферопольский и Красногвардейский районы остаются лидерами по числу обращений за микрокредитами для развития малого и среднего бизнеса, сообщила директор фонда микрофинансирования предпринимательства РК Валентина Аленина.