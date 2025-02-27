В России хотят внести изменения в закон о ветеранах. Поправки позволят предоставлять статус ветерана или инвалида боевых действий военнослужащим, выполнявшим задачи по отражению сопротивления на территории России.
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