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Неадекват открыл огонь по прохожим во дворе многоэтажки в Калуге

Неадекват открыл огонь по прохожим во дворе многоэтажки в Калуге

С участниками конфликта работают полицейские. В чём именно причина, ещё предстоит выяснить.Вечером в субботу, 4 мая, жители домов на Коровинском шоссе в Калуге стали свидетелями разборки, один из участников которой принялся палить по прохожим.

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