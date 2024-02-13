В РФ хотят установить свой праздник влюбленных

В России предложили разработать свой праздник влюбленных. Приближение Дня святого Валентина, который традиционно отмечается во всем мире, заставляет задуматься о возможности разработки собственного праздника в России, который бы не противоречил традиционным ценностям россиян, но позволил свободно выражать чувства влюбленным.