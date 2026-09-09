Мареска: «Буадди очень хорош»

Главный тренер «Манчестер Сити» Энцо Мареска прокомментировал игру полузащитника Айюба Буадди, который вышел в стартовом составе команды на матч общего этапа Лиги чемпионов с «Порту» (2:0).
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