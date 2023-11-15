Совкомбанк представил клиентам две новые кредитные карты.Кредитная карта «180 дней без % с бесплатным снятием» предусматривает льготный период на любые покупки до 180 дней и сумму кредитного лимита до 300 000 рублей.
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