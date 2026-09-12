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Татар-информ

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Хореограф Федорченко поставил произвольную программу фигуристке Петросян

Хореограф Федорченко поставил произвольную программу фигуристке Петросян

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» ​ Хореограф Артем Федорченко подготовил произвольную программу для трехкратной чемпионки России по фигурному катанию Аделии Петросян, сообщает РИА Новости.

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