Хореограф Федорченко поставил произвольную программу фигуристке Петросян

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» Хореограф Артем Федорченко подготовил произвольную программу для трехкратной чемпионки России по фигурному катанию Аделии Петросян, сообщает РИА Новости.
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