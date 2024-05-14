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Интертат

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Иремнең ни өчен сөяркә табуы башыма сыймады. Безнең бар да яхшы бит

Иремнең ни өчен сөяркә табуы башыма сыймады. Безнең бар да яхшы бит. Көнкүреш тормышта да, балалар тәрбияләүдә дә каршылыклар булмады, икебез арасындагы дәрт тә сүнмәде.

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