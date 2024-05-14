Иремнең ни өчен сөяркә табуы башыма сыймады. Безнең бар да яхшы бит. Көнкүреш тормышта да, балалар тәрбияләүдә дә каршылыклар булмады, икебез арасындагы дәрт тә сүнмәде.
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Иремнең ни өчен сөяркә табуы башыма сыймады. Безнең бар да яхшы бит. Көнкүреш тормышта да, балалар тәрбияләүдә дә каршылыклар булмады, икебез арасындагы дәрт тә сүнмәде.