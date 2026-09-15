Современная архитектура и роль искусственного интеллекта в проектировании новых зданий

Современная архитектура часто сталкивается с проблемой имитации исторических стилей, когда новые здания строятся «под старину», создавая видимость принадлежности к прошлым эпохам.
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