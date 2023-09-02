Как быть нам, султанам? Ясность тут нужна...

Сколько тонн в самый раз, три или одна? Или ни одной? Когда месяц назад Турция объявила, что Владимир Путин приедет в Стамбул обсуждать продолжение зерновой инициативы, я напрягся.
Популярные статьи
- Очередная многоходовка от Путина. Олимпиада в Париже под вопросом. СМИ, спонсоры и страховщики массово отзывают заявки и не дают денег
- В Польше российские хакеры остановили поезда и заставили пассажиров слушать гимн России
- Мы так старались, а он! - Оказывается, Макрон и Шольц ждали от нас мольбы о пощаде
Свежие комментарии