ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Как быть нам, султанам? Ясность тут нужна...

Как быть нам, султанам? Ясность тут нужна...

Сколько тонн в самый раз, три или одна? Или ни одной? Когда месяц назад Турция объявила, что Владимир Путин приедет в Стамбул обсуждать продолжение зерновой инициативы, я напрягся.

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
Как быть нам, султанам? Ясность тут нужна... На каком сидеть нам стуле или как всегда на два!
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