В Ленобласти резко вырос спрос на аренду жилья с собаками и кошками

В регионе увеличился интерес к pet-friendly квартирам и загородным домам Спрос на посуточную аренду pet-friendly квартир, где разрешено проживание с домашними животными, значительно увеличился в Ленобласти за месяц на 20%.
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