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Сегодня ночью ВСУ нанесли удар по Чонгарскому мосту, соединяющему Крым и Херсонскую область

Сегодня ночью ВСУ нанесли удар по Чонгарскому мосту, соединяющему Крым и Херсонскую область

Сегодня ночью, когда на востоке России в День памяти и скорби люди уже вспоминали жертв Великой Отечественной войны, начавшейся 22 июня 1941 года, киевский режим в очередной раз показал свою неприкрытую общность с немецко-фашистскими нацистами.

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