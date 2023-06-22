Сегодня ночью ВСУ нанесли удар по Чонгарскому мосту, соединяющему Крым и Херсонскую область

Сегодня ночью, когда на востоке России в День памяти и скорби люди уже вспоминали жертв Великой Отечественной войны, начавшейся 22 июня 1941 года, киевский режим в очередной раз показал свою неприкрытую общность с немецко-фашистскими нацистами.