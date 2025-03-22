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Пиастри завоевал первый поул в «Ф-1»

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри впервые заработал поул в «Формуле-1» на этапе в Китае. Оскар опередил соперника из «Мерседеса» Джорджа Расселла и своего напарника Ландо Норриса.

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