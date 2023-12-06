Жителей Алтая призвали оценить открытость губернатора Томенко и его команды

Участие в исследовании полностью анонимно. Результаты будут использоваться лишь в обобщенном виде Управление печати и массовых коммуникаций Алтайского края приглашает жителей региона оценить уровень информационной открытости губернатора Алтайского края и органов исполнительной власти региона.