Жителей Алтая призвали оценить открытость губернатора Томенко и его команды

Участие в исследовании полностью анонимно. Результаты будут использоваться лишь в обобщенном виде Управление печати и массовых коммуникаций Алтайского края приглашает жителей региона оценить уровень информационной открытости губернатора Алтайского края и органов исполнительной власти региона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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