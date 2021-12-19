Закон и Порядок

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"Бдительные" финские журналисты, похоже страдают тяжелой формой паранойи

"Бдительные" финские журналисты, похоже страдают тяжелой формой паранойи

Когда читаешь статьи финских журналистов, возникает ощущение, что Финляндия - это вовсе не та страна, которая после 1945-го года спокойно и с выгодой соседствовала с СССР, а после с Россией, а страна, жившая под постоянной угрозой нападения.

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