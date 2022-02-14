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Олимпиада-2022 и коронавирусные ограничения задерживают грузы, следующие из Китая в Россию, на две недели

Олимпиада-2022 и коронавирусные ограничения задерживают грузы, следующие из Китая в Россию, на две недели

Российские автоперевозчики сообщают о задержках грузов, следующих из Китая. Причины — введенные из-за пандемии COVID-19 ограничения на перемещения между отдельными регионами КНР и Олимпиада-2022, из-за которой в Пекине приостановлена работа заводов.

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