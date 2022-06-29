В Приморье полицейские в рамках операции «Мак - 2022» задержали сельского наркоагрария

На территории Приморского края проходит второй этап оперативно-профилактический операции «Мак - 2022», направленной на выявление незаконных посевов наркотикосодержащих растений, задержание перевозчиков и сбытчиков наркотиков, уничтожение очагов произрастания дикорастущих мака и конопли.