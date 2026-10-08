Игорь Гришин: «С «Авангардом» у нас начинается какое-то дерби. Матч получился интересным, с большим количеством голевых моментов, бросков»

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Главный тренер « Нефтехимика » Игорь Гришин высказался о матче против « Авангарда » (0:1). – На малую результативность смотреть не будем, матч получился интересным, с большим количеством голевых моментов, бросков.