Почти 730 тыс. человек остались без света из-за урагана на юге США

РЕН ТВ Почти 730 тыс. жителей остались без электричества из-за урагана "Исайя" на юге США. Об этом 10 октября сообщил корреспондент РЕН ТВ Владимир Артюхов"Сейчас прошелся прямо до берега Мексиканского залива.