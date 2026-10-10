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Почти 730 тыс. человек остались без света из-за урагана на юге США

Почти 730 тыс. человек остались без света из-за урагана на юге США

РЕН ТВ Почти 730 тыс. жителей остались без электричества из-за урагана "Исайя" на юге США. Об этом 10 октября сообщил корреспондент РЕН ТВ Владимир Артюхов"Сейчас прошелся прямо до берега Мексиканского залива.

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