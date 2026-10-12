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Регионы России

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Визовые центры Кипра в России возобновили приём документов

Визовые центры Кипра в России возобновили приём документов

С 12 октября визовые центры Кипра в России вновь начали принимать документы для оформления виз. При этом сайты визовых центров работают с перебоями: главная страница и форма авторизации для онлайн-записи доступны, однако некоторые разделы загружаются с ошибками.

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