Визовые центры Кипра в России возобновили приём документов

С 12 октября визовые центры Кипра в России вновь начали принимать документы для оформления виз. При этом сайты визовых центров работают с перебоями: главная страница и форма авторизации для онлайн-записи доступны, однако некоторые разделы загружаются с ошибками.
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