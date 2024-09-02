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Карл Великий и начало капитализма

Карл Великий и начало капитализма

Для появления эффективной экономики необходимо достаточно крупное единое экономическое пространство, сильная армия, транспортная инфраструктура, общие денежная система и правовые отношения, а также система образования.

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