Более 200 тысяч школьников объединил первый Всероссийский месяц профориентации

Подведены итоги первого Всероссийского месяца профориентации. В мероприятиях приняли участие более 200 тысяч школьников и педагогов из 70 регионов страны, к программе присоединились 500 предприятий-партнеров.
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