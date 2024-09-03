Россия увеличит квоты для монгольских студентов на 620 мест

Россия увеличит квоты для монгольских студентов, обучающихся в РФ, на 620 мест. Соответствующее заявление сделал президент России Владимир Путин в начале переговоров российской и монгольской делегаций в расширенном составе.
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