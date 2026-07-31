Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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«Его убили, а не скончался!»: выяснились неожиданные подробности истории со зверским избиением ученого в Екатеринбурге

«Его убили, а не скончался!»: выяснились неожиданные подробности истории со зверским избиением ученого в Екатеринбурге

Выяснились неожиданные подробности истории со зверским избиением ученого в Екатеринбурге Внезапно оказывается, что ученого Никиту Зезина избили вовсе не из-за детей, которых использовали как предлог.

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Комментарии
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Геннадий Гудков
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1 м.
Татьяна Пушкарь
ДА! И ЭТО БЫЛО БЫ ПО ЗАСЛУГАМ НИ СКОЛЬКО НЕ ЖАЛКО ВСЕ ЭТИ ПОГАНЫЕ СЕМЕЙКИ И ПРОДАЖНЫЕ ВЛАСТИ
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1 м.
Serge
Читая подобные материалы, понял, что статья о ЧСВР в российском УК точно не будет лишней :(
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3 н.