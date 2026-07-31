«Его убили, а не скончался!»: выяснились неожиданные подробности истории со зверским избиением ученого в Екатеринбурге

Выяснились неожиданные подробности истории со зверским избиением ученого в Екатеринбурге Внезапно оказывается, что ученого Никиту Зезина избили вовсе не из-за детей, которых использовали как предлог.
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