Сергей Банарь: "Сорос, поджав хвост, будет выполнять то, что ему скажут"

Решение президента США Дональда Трампа о приостановке всей внешней помощи другим странам на 90 дней для проверки финансирования повлияет в Молдове как минимум на ту массу НПО и различных других квазиорганизаций, которые "присосались" к бюджетам Агентства США по международному развитию и другим различным фондам.