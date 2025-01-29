Сергей Банарь: "Сорос, поджав хвост, будет выполнять то, что ему скажут"

Решение президента США Дональда Трампа о приостановке всей внешней помощи другим странам на 90 дней для проверки финансирования повлияет в Молдове как минимум на ту массу НПО и различных других квазиорганизаций, которые "присосались" к бюджетам Агентства США по международному развитию и другим различным фондам.
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