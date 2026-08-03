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Газета.ру

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Доктор Уоллес: инфекция циклоспороза может распространиться за пределы США

Доктор Уоллес: инфекция циклоспороза может распространиться за пределы США

Генеральный директор компании Think Healthy Group, приглашенный доцент школы нутрицологии университета Тафтса доктор Тэйлор Уоллес, заявил в разговоре с РИА Новости, что после вспышки в США вызывающий "взрывную" диарею циклоспороз может распространится за пределы страны.

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