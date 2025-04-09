Конфликт из-за бутылки в Новодвинске дошёл до поножовщины

Новодвинский городской суд признал виновным архангелогородца в причинении тяжкого вреда здоровью.В ноябре прошлого года в подъезде одного из домов в Новодвинске обвиняемый нанёс ножевое ранение мужчине из-за личных неприязненных отношений.
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