Конфликт из-за бутылки в Новодвинске дошёл до поножовщины

Новодвинский городской суд признал виновным архангелогородца в причинении тяжкого вреда здоровью.В ноябре прошлого года в подъезде одного из домов в Новодвинске обвиняемый нанёс ножевое ранение мужчине из-за личных неприязненных отношений.