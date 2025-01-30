Глава ПМР сказал, на сколько хватит Приднестровью поставок газа в долг

При минимальном потреблении энергии поставок в 3 миллионов кубометров газа Молдавией Приднестровью в долг хватит на 1-1,5 недели, заявил глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский 30 января, сообщает РИА Новости.
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