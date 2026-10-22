Металлургическая компания «Северсталь» рассчитывает достичь положительного свободного денежного потока в 2027 году — именно от этого показателя, согласно политике компании, зависит выплата дивидендов.
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