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В Киеве жалуются, что Запад уже трещит, а Россия всё не падает

В Киеве жалуются, что Запад уже трещит, а Россия всё не падает

Запад уже не может и не хочет продолжать наращивание эскалации в войне против России. Об этом в эфире интернет-канала «Politeka» заявил украинский политолог Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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