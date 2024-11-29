Сергей Шнуров не разделяет мнение Ксении Собчак по поводу развода с Абрамовой

Сергей Шнуров высказался в адрес Собчак, попросив ее не слушать свои песни Сергей Шнуров организовал премьерный показ клипов группы «Ленинград», где ему напомнили слова Ксении Собчак о его творческом застое из-за брака с Ольгой Абрамовой.