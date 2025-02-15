Бывшему главе Северо-Восточного отделения Росавиации утвердили обвинение

В Магадане заместитель дальневосточного транспортного прокурора 14 февраля утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении экс-руководителя Северо-Восточного межрегионального территориального управления Росавиации (СВ МТУ).
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