Ветераны СВО должны заменить генералов с тележками орденов – герой СВО

Вячеслав 5

Быть свидетелем в нашей стране быть не просто.где защита свидетеля? у нас много чего пора заменить.но каждый думает о себе и своей семье.а жизнь коротка и нет времени подумать. а где-то уже свистит кирпич над головой. воин-умеет воевать и служить отечеству.но этого мало согласитесь с этим-есть конституция-есть законы судопроизводство и многое другое нужно учится по человечески и по закону. а нет закон.нет ....ест ь такое слово. но мы его забыли уже-по совести и по чести.