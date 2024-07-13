Политнавигатор Βeтepaны ϹΒΟ дοлжны ɜaмeнить гeнepaлοв, тeлeжκaми вοɜящиx ɜa cοбοй нaгpaды нa cудeбныe ɜaceдaния.
Ветераны СВО должны заменить генералов с тележками орденов – герой СВО
Комментарии
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Александр Попов
Ну если БАЛАБОЛКИ стали ГЕНЕРАЛАМИ, ЧИСТКА в ОБЯЗАТЕЛЬНА.
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1 час.
ninikooo Митусова
Научатся, главное, что у них есть честь и достоинство, в отличие от паркетных генералов и шлюшнвх генеральш.
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33 мин.
Вячеслав 5
Быть свидетелем в нашей стране быть не просто.где защита свидетеля? у нас много чего пора заменить.но каждый думает о себе и своей семье.а жизнь коротка и нет времени подумать. а где-то уже свистит кирпич над головой. воин-умеет воевать и служить отечеству.но этого мало согласитесь с этим-есть конституция-есть законы судопроизводство и многое другое нужно учится по человечески и по закону. а нет закон.нет ....ест ь такое слово. но мы его забыли уже-по совести и по чести.
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15 мин.
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