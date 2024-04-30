В Тюменской области сотрудники полиции продолжают в круглосуточном режиме нести службу в зоне паводка

Сотрудники различных подразделений полиции и приданных сил круглосуточно патрулируют улицы, на которых расположены дома граждан, эвакуированных из зоны подтопления и находящихся в пунктах временного размещения, с целью пресечения противоправных деяний.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии