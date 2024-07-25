Контрольный запрос: мораторий на проверки общепита и ритейла могут частично снять

Мораторий на проверки общепита, ритейла и пищевиков могут частично снять в ближайшее время. Роспотребнадзор сможет выезжать на те предприятия, которые так и не уведомили службу о начале своей деятельности.
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