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Контрольный запрос: мораторий на проверки общепита и ритейла могут частично снять

Контрольный запрос: мораторий на проверки общепита и ритейла могут частично снять

Мораторий на проверки общепита, ритейла и пищевиков могут частично снять в ближайшее время. Роспотребнадзор сможет выезжать на те предприятия, которые так и не уведомили службу о начале своей деятельности.

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