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«Торпедо» выручило «Ленинградец». Воспользуется ли подарком москвичей клуб из Рощина?

«Торпедо» выручило «Ленинградец». Воспользуется ли подарком москвичей клуб из Рощина?

Столичное «Торпедо» разгромило «Текстильщик» со счётом 4:1 в стартовом матче 10-го тура Лига Pari, который состоялся в Иванове.

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