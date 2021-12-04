Мировое обозрение

104 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Петр Петрович
    Дубины стаеросовые. Надо ЛДНР признавать и защищать. Чего ждёте- больших жертв? Медведев( обрубок) подай голос в партииРуководство ЛДНР ...
  • Андрей Баканин
    Поддерживаю инициативу эстонских парламентариев. Не надо ратифицировать договор о границе. Потом проще будет её отодв...В Эстонии оппозиц...
  • HotRS
    Шо то долго думали, на укр тв вся инфа об этом Палыче уже месяц назад прошла. И вряд ли на Украине его привлекут, пот...В ДНР объявлен в ...

Сало как военный продукт и объект мифов

Сало как военный продукт и объект мифов

Сало… Как много в этом слове, не так ли? И у нас при этом слове давно стойко возникает довольно гротескный образ чубатого соседа с Украины, как раз с шматом сальца толщиной в ладонь, бутылью органической жидкости, заткнутой кукурузиной и так далее.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх