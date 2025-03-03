Сам себе мастер
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Сам себе мастер

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Самый обычный абажур может превратиться в произведение искусства! Идеи декора

Самый обычный абажур может превратиться в произведение искусства! Идеи декора

У вас на тумбочке стоит самая обычная лампа, она уже примелькалась и вид перестал вас радовать - а может быть взять и переделать его во, что-то оригинальное? А всего лишь требуется - красивое кружево или органза.

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