Самый обычный абажур может превратиться в произведение искусства! Идеи декора

У вас на тумбочке стоит самая обычная лампа, она уже примелькалась и вид перестал вас радовать - а может быть взять и переделать его во, что-то оригинальное? А всего лишь требуется - красивое кружево или органза.
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