Касается всех, у кого есть банкноты 1000 и 5000 рублей: с 1 августа старые деньги окажутся фантиками Ольга ВайленкоС 1 августа Банк России вводит в обращение модернизированные банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей.
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