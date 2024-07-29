Касается всех, у кого есть банкноты 1000 и 5000 рублей: с 1 августа старые деньги окажутся фантиками Ольга ВайленкоС 1 августа Банк России вводит в обращение модернизированные банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей.