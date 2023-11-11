Сберечь деньги. В Госдуме назвали легальные способы уменьшения налогов

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Законы позволяют многим россиянам значительно сократить свои налоговые платежи. Какие возможности для этого есть и как ими воспользоваться, «АиФ» рассказал член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин.