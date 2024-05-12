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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Профильный комитет Госдумы поддержал кандидатуру Дегтярева на пост министра спорта

Об этом сообщила пресс-служба депутата Госдумы Амира Хамитова. «Уверен, что Михаил Дегтярев обладает необходимыми профессиональными и человеческими качествами для решения данных задач.

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