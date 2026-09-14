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Аргументы и Факты

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Повреждены дома и ЛЭП: атака на Ростов и 16 районов области

Повреждены дома и ЛЭП: атака на Ростов и 16 районов области

В Ростовской области минувшей ночью, с 13 на 14 сентября, отражалась беспилотная атака Украины. Обошлось без пострадавших, но были зафиксированы последствия на земле.

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