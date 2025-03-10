Китай вводит дополнительные пошлины на некоторые товары из Канады 

После шести месяцев расследования и сбора доказательств Китай объявил результаты антидискриминационного расследования в отношении Канады, показавшие, что введение Канадой дополнительных тарифов на электромобили, сталь и алюминий, импортируемые из Китая, представляет собой дискриминационные ограничения, которые подрывают нормальный торговый порядок, права и законные интересы китайских компаний, соо .