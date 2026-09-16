Аргументы недели
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Аргументы недели

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Психотерапевт Каклюгин: тревога — это не слабость, а любовь, которая ищет выход

Психотерапевт Каклюгин: тревога — это не слабость, а любовь, которая ищет выход

Врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук Николай Каклюгин в интервью «Аргументам недели» объяснил, как жить с тревогой тем, кто ждёт близких с фронта.

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