Экс-топ-менеджер «Тинькофф» запустил инвестплатформу в ОАЭ

Экс-глава Tinkoff Private Илья Опренко вместе с бывшим управляющим директором и партнером консалтинговых компаний BCG и Oliver Wyman Сергеем Ишковым и бизнесменом Игорем Смирновым создали в ОАЭ платформу по управлению благосостоянием Skyfort, пишет РБК со ссылкой на Опренко.
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