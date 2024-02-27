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Экс-топ-менеджер «Тинькофф» запустил инвестплатформу в ОАЭ

Экс-топ-менеджер «Тинькофф» запустил инвестплатформу в ОАЭ

Экс-глава Tinkoff Private Илья Опренко вместе с бывшим управляющим директором и партнером консалтинговых компаний BCG и Oliver Wyman Сергеем Ишковым и бизнесменом Игорем Смирновым создали в ОАЭ платформу по управлению благосостоянием Skyfort, пишет РБК со ссылкой на Опренко.

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