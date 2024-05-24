Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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  • Sobering
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Убийцы мотоциклиста Ковалёва веселятся в суде

Убийцы мотоциклиста Ковалёва веселятся в суде

Юрий Кот Громкое дело убийства мотоциклиста Кирилла Ковалёва на парковке у дома подняло мощную волну в обществе.

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Комментарии
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ЕА
Евгений Алексеенко
Судьи у нас  продажные,я на себе это испытал.И следствие надо ускорять,а то годам тянется.
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3 час.
ЮВ
Юрий Вершинин
Да здравствует наш суд. Самый продажный суд в мире.
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3 час.
В К
Сто пудов, что эти твари получат по минимуму! При нашем то правосудии!
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2 час.

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